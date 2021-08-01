احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها
أبرز المواد
 أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066.93 نقطة
أبرز المواد
 مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف
أبرز المواد
 مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  
أبرز المواد
 ” الموارد البشرية ” : قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين يدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 وزارة السياحة تستعرض أهم التغييرات في القطاع السياحي بغرفة الشرقية
أبرز المواد
 بلدية بيشة تُغلق ٦١٤ بلاغًا عن الخدمات البلدية خلال شهر يوليو
منطقة عسير
 أمين عسير يوجه كافة البلديات بتفعيل شرط التحصين لدخول كافة المنشآت
منطقة عسير
 جازان.. القبض على مهرب “قات” وآخرين متورطين في سلب بعض حمولة مركبة
منطقة جازان
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

أبرز المواد
أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

أبرز المواد
أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أبرز المواد

وزارة السياحة تستعرض أهم التغييرات في القطاع السياحي بغرفة الشرقية

وزارة السياحة تستعرض أهم التغييرات في القطاع السياحي بغرفة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1009528
المناطق_واس

استضافت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الأعمال بفرعها بمحافظة الجبيل اليوم مدير علاقات المستثمرين بوزارة السياحة عبد المجيد عبدالمحسن الناصر، الذي استعرض أهم التغييرات في القطاع السياحي مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، إلى جانب أبرز التسهيلات المقدمة للمستثمرين في القطاع وفقا للإستراتيجية الوطنية للسياحة.
وبيّن الناصر خلال اللقاء أن السياحة تعدّ من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا في العالم، وتسهم في إيجاد فرص العمل والنمو والتنويع الاقتصادي، وهي بذلك تعدّ جزءاً أساسياً من رؤية المملكة، ويتضمن ذلك جذب 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وإيجاد مليون فرصة عمل بالقطاع السياحي .
وأكد مدير علاقات المستثمرين بوزارة السياحة أن مدينة الجبيل الصناعية تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لتقديمها كوجهة مهمة لتاريخها الصناعي العريق، وجمال واجهتها البحرية، ومكانتها في المنطقة كوجهة صناعية، وعدد زوارها، وذلك لكي تكون هنالك مواءمة بين الوجهة الصناعية والسياحية حتى يتم بناء منظومة مكتملة للمدينة.
ولفت الناصر النظر إلى أن وكالة جذب الاستثمار بوزارة السياحة تحرص على دعم المستثمرين وتطوير إستراتيجية جذبهم والتواصل معهم والعمل على تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة وتقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين، والمتابعة معهم وتمكينهم من الحصول على جميع المعلومات الفنية عن الفرص الاستثمارية السياحية، والتطوير المستمر لمحفزات الاستثمار بالقطاع السياحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبحث سبل تقديمها، وتشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في الدخول لقطاع السياحة والاستثمار فيه.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة
أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*