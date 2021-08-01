وزارة السياحة تستعرض أهم التغييرات في القطاع السياحي بغرفة الشرقية

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استضافت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الأعمال بفرعها بمحافظة الجبيل اليوم مدير علاقات المستثمرين بوزارة السياحة عبد المجيد عبدالمحسن الناصر، الذي استعرض أهم التغييرات في القطاع السياحي مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، إلى جانب أبرز التسهيلات المقدمة للمستثمرين في القطاع وفقا للإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وبيّن الناصر خلال اللقاء أن السياحة تعدّ من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا في العالم، وتسهم في إيجاد فرص العمل والنمو والتنويع الاقتصادي، وهي بذلك تعدّ جزءاً أساسياً من رؤية المملكة، ويتضمن ذلك جذب 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وإيجاد مليون فرصة عمل بالقطاع السياحي .

وأكد مدير علاقات المستثمرين بوزارة السياحة أن مدينة الجبيل الصناعية تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لتقديمها كوجهة مهمة لتاريخها الصناعي العريق، وجمال واجهتها البحرية، ومكانتها في المنطقة كوجهة صناعية، وعدد زوارها، وذلك لكي تكون هنالك مواءمة بين الوجهة الصناعية والسياحية حتى يتم بناء منظومة مكتملة للمدينة.

ولفت الناصر النظر إلى أن وكالة جذب الاستثمار بوزارة السياحة تحرص على دعم المستثمرين وتطوير إستراتيجية جذبهم والتواصل معهم والعمل على تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة وتقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين، والمتابعة معهم وتمكينهم من الحصول على جميع المعلومات الفنية عن الفرص الاستثمارية السياحية، والتطوير المستمر لمحفزات الاستثمار بالقطاع السياحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبحث سبل تقديمها، وتشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في الدخول لقطاع السياحة والاستثمار فيه.