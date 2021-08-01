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مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  

مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  
http://almnatiq.net/?p=1009533
المناطق_ الرياض

أطلق مركز “تعارفوا” للإرشاد الأسري اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان “صغارنا قادة المستقبل”، تستمر لمدة أسبوعين بمقر المركز في حي العقيق بالرياض، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة؛ بهدف تنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم، ورفع مستوى جودة الحياة بالنسبة للأسر.
وتهدف الورشة إلى صقل شخصية الأطفال، وتنمية المهارات والجوانب المختلفة لديهم، وكذلك استغلال أوقاتهم بما يعود بالنفع عليهم، وتكوين صداقات جديدة، بالإضافة إلى تنمية شخصياتهم بما يمكنهم من المساهمة الفاعلة في المجتمع.
ويتضمن برنامج “صغارنا قادة المستقبل” إقامة رحلة للأطفال، وجلسة إرشادية للأسرة للإجابة عن استفساراتهم، إلى جانب إعداد ملف للإنجاز اليومي الخاص بكل طفل، تحت إعداد وإشراف الأستاذة أروى الخميس الأكاديمية والمستشارة في الطفولة المبكرة وصانعة البرامج التعليمية الإبداعية للطفل.
وتركز ورشة العمل على تنمية مهارات الطفل، وتطوير مواهبهم، وغرس القيم، والتعليم بالترفيه، وكذلك الاهتمام بالرياضة والصحة، وتعلم اللغات، وتعزيز الحس الفني والإبداعي، بالإضافة إلى تعليم وتدريب الشف الصغير، وتعزيز القدرة على الخطابة لدى الطفل، وتنظيم رحلات لهم داخل مدينة الرياض.

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