مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف

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قام مدير جوازات القصيم العميد ماجد بن هزاع الفغم بجولة تفقدية لإدارة متابعة الوافدين بالمنطقة اطلع خلالها على سير العمل بالإدارة وجهودها في إجراء المعاملات والية العمل وتنظيمه وحث العميد الفغم العاملين ببذل أقصى الجهود والتنسيق مع الجهات الأخرى لتقديم افضل الخدمات.

كما قام العميد الفغم بجولة تفقديه لجوازات مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز وجرى خلال الزيارة الوقوف ميدانياً على الخدمات المُقدّمة للمسافرين واطلع على تنظيم العمل وآليته في صالة المغادرة وكذلك القدوم ومتابعة تطبيق بروتوكول الإجراءات الإحترازية الوقائية والصحيّة لإستقبال المسافرين وكذلك المغادرين بما يكفل سلامة الموظفين والمسافرين ، حَاثاً العامِلين على بذل الجهود والمتابعة الدائمة لأحدَث الإجراءات الفنيّة للجوازات. كما التقى خلال الزيارة مدير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الأستاذ محمد المجلاد ناقش خلاله التعاون بين الجوازات وإدارة المطار بما يكفل تسهيل الإجراءات والتنسيق المباشر لخدمة المسافرين.