احدث الأخبار

أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066.93 نقطة
أبرز المواد
 مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف
أبرز المواد
 مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  
أبرز المواد
 ” الموارد البشرية ” : قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين يدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 وزارة السياحة تستعرض أهم التغييرات في القطاع السياحي بغرفة الشرقية
أبرز المواد
 جازان.. القبض على مهرب “قات” وآخرين متورطين في سلب بعض حمولة مركبة
منطقة جازان
 “هيئة الاتصالات” توقّع مذكرة تعاون مع “تداول السعودية”
محليات
 أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز
منطقة الجوف
 مصر تستأنف فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى غزة
دولي
 انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 5 أغسطس المقبل
محليات
 أمين الجوف يوجه بتكثيف الرقابة لمتابعة التزام الأسواق والمنشآت باقتصار الدخول على المحصنين
منطقة الجوف
أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066.93 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066.93 نقطة

أبرز المواد
مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف

مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف

أبرز المواد
مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  

مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  

أبرز المواد

أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=1009547
المناطق_حائل

نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية أمس، 690 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أسفر عنها إغلاق 42 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأكدت الأمانة أن على جميع المنشآت بتحديد مواقع وقوف الزبائن وضمان التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066.93 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066.93 نقطة
مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف

مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف
مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  

مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*