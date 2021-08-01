أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

المناطق_الدمام

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد 22/12/1442هـ، خطة معالجة التشوه البصري، مع الجهات الخدمية الأخرى المعنية، وهي وزارة النقل، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة المياه الوطنية، والتي تهدف لضمان معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الأمانة.

وأكّد معالي أمين المنطقة الشرقية خلال الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس البلدية لأمانة المنطقة الشرقية، ووكلاء الأمين، والادارات المعنية بالأمانة، أن الأمانة وضعت الحوكمة وخطة العمل المطلوبة من أجل تحقيق أهداف هذا البرنامج في معالجة التشوه البصري في المنطقة الشرقية، مُشدداً معاليه على التركيز في عناصر إصلاح الأساسيات والتي تنقسم إلى خمسة أقسام (النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة)، إضافة إلى تحديد الأولويات والتنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، حيث قامت الأمانة بتحديد المناطق والشوارع ذات الأولوية والتدرج في التنفيذ ووضع خطة لمعالجة ما هو خارج نطاق الأمانة والرفع به لمعالجته، وشدد معاليه على الجهات الخدمية الأخرى بمتابعة المقاولين المنفذين لتمديد الخدمات أولا بأول، والزامهم بالمواصفات العامة للأعمال المدنية المقرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، مع توحيد إجراءات اختبار المواد طبقا لمواصفات الأمانة والالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية الصادرة من الأمانة، وتعيين ممثل من كل قطاع لتحقيق التعاون لحل المشاكل الفنية ومعالجة التشوه البصري، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الأمانة وضعت خطة للعمل وتحديد اطار الحوكمة والأهداف والمهام الرئيسية وعناصر التشوه البصري المستهدفة، والتنسيق الكامل مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت.

عقِب ذلك استعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي آلية التصعيد التي تقوم عليها الخطة والتي تبدأ من المستوى الثالث وهي بالعمل الميداني من الفرق في الأمانة، من خلال غرفة عمليات اصلاح الأساسيات بالأمانة، وغرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أما المستوى الثاني هو مستوى التخطيط والاشراف على العمل الميداني، وتنتهي بالمستوى الأول وهو مستوى التوجيه الاستراتيجي والاشراف العام.

وأشار المهندس بخرجي إلى خطة الأمانة العامة في معالجة التشوه البصري، والتي تضمنت تفعيل دور غرفة عمليات معالجة التشوه البصري، والمساهمة في تطوير وتحسين التشريعات والأنظمة؛ لرفع مستوى التمكين، والتركيز على معالجة التشوهات البصرية في مداخل المدن والمحاور الرئيسية ونقاط الجذب، وإشراك مقاولين التشغيل و الصيانة و النظافة في مسؤولية الرصد و المعالجة وزيادة فرق العمل، وتمكين البلديات من رصد ومعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المعالجة وإتاحة الفرص التطوعية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ الأعمال، واستخدام معدات عمل وأساليب عمل فعالة في عمليات المعالجة، والتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع إن عناصر التشوه البصري المستهدفة خلال الفترة المحددة، هي حفر الشوارع، الأرصفة المتهالكة، أعمدة الإنارة، التحويلات والحواجز الخرسانية، الكتابات المشوهة، مخلفات البناء والهدم، حاويات النظافة، السيارات التالفة، منوّهاً لاستهداف الأمانة (104) محوراً في المنطقة الشرقية، وأشار لقنوات الرصد والمعالجة التي تمت المعالجة فيها.

كما نوّه على أبرز المشاكل مع مقاولي الجهات الخدمية المسببة للتشوه البصري، بعدها تم مناقشة بعض المقترحات كوضع رموز معبرة عن الخدمة للحواجز الفاصلة، واقتراح نماذج للحواجز في مواقع العمل.

واختتم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الاجتماع بتوصياته التي تضمّنت تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية (إصلاح الاساسيات)، مُنوّهاً لضرورة عقد الاجتماعات الدورية المكثفة لمتابعة العمل والانجازات التي تم الانتهاء منها وتسريع آلية المتبقي من الأعمال.