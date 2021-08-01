مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية في المرحلة الثالثة عشرة خلال المدة من 26 حتى 29 يوليو 2021م.

وقُدمت 3 جلسات فردية و3 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و3 جلسات فردية و3 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، و3 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نُفذ 15 نشاطًا في مجال التأهيل الرياضي، و6 أنشطة في مجال التأهيل الثقافي، و18 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، كما زارت 16 حالة الطبيب المعالج، ونُفذت رحلة ترفيهية إلى المسبح.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية النوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف إعادة تأهيل الأطفال الذين جنّدتهم الميليشيات الحوثية وزجّت بهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح.