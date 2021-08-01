احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها
أبرز المواد
 أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066.93 نقطة
أبرز المواد
 مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف
أبرز المواد
 مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  
أبرز المواد
 ” الموارد البشرية ” : قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين يدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 وزارة السياحة تستعرض أهم التغييرات في القطاع السياحي بغرفة الشرقية
أبرز المواد
 جازان.. القبض على مهرب “قات” وآخرين متورطين في سلب بعض حمولة مركبة
منطقة جازان
 “هيئة الاتصالات” توقّع مذكرة تعاون مع “تداول السعودية”
محليات
 أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز
منطقة الجوف
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

أبرز المواد
أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

أبرز المواد
أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أبرز المواد

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب
http://almnatiq.net/?p=1009565
المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية في المرحلة الثالثة عشرة خلال المدة من 26 حتى 29 يوليو 2021م.
وقُدمت 3 جلسات فردية و3 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و3 جلسات فردية و3 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، و3 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نُفذ 15 نشاطًا في مجال التأهيل الرياضي، و6 أنشطة في مجال التأهيل الثقافي، و18 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، كما زارت 16 حالة الطبيب المعالج، ونُفذت رحلة ترفيهية إلى المسبح.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية النوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف إعادة تأهيل الأطفال الذين جنّدتهم الميليشيات الحوثية وزجّت بهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة
أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها
أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*