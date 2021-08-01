أمين الجوف يبحث مع رئيس ومسؤولي بلدية طبرجل الارتقاء بالخدمات للمواطنين

المناطق - الجوف

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تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم بلدية محافظة طبرجل، وعقد اجتماعاً مع رئيس البلدية المهندس مشعل بن محمد الحسن ومدراء الإدارات والأقسام، لبحث سير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، والتأكيد على توجيهات سمو أمير الجوف خلال زيارته للمحافظة وتأكيده أن طبرجل وكافة المحافظات ضمن اهتمامات سموه لتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد أمين المنطقة خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بالأداء والخدمات وإحكام إجراءات التنسيق والمتابعة لتذليل العقبات أمام المشروعات البلدية والتنموية وضمان سرعة تنفيذها في وقتها المحدد، لخدمة المواطنين والمقيمين.