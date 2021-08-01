احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها
أبرز المواد
 أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066.93 نقطة
أبرز المواد
 مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف
أبرز المواد
 مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  
أبرز المواد
 ” الموارد البشرية ” : قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين يدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 وزارة السياحة تستعرض أهم التغييرات في القطاع السياحي بغرفة الشرقية
أبرز المواد
 أمين الجوف يبحث مع رئيس ومسؤولي بلدية طبرجل الارتقاء بالخدمات للمواطنين
منطقة الجوف
 بلدية بيشة تُغلق ٦١٤ بلاغًا عن الخدمات البلدية خلال شهر يوليو
منطقة عسير
 أمين عسير يوجه كافة البلديات بتفعيل شرط التحصين لدخول كافة المنشآت
منطقة عسير
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

أبرز المواد
أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

أبرز المواد
أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أبرز المواد

أمين الجوف يبحث مع رئيس ومسؤولي بلدية طبرجل الارتقاء بالخدمات للمواطنين

أمين الجوف يبحث مع رئيس ومسؤولي بلدية طبرجل الارتقاء بالخدمات للمواطنين
http://almnatiq.net/?p=1009578
المناطق - الجوف

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم بلدية محافظة طبرجل، وعقد اجتماعاً مع رئيس البلدية المهندس مشعل بن محمد الحسن ومدراء الإدارات والأقسام، لبحث سير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، والتأكيد على توجيهات سمو أمير الجوف خلال زيارته للمحافظة وتأكيده أن طبرجل وكافة المحافظات ضمن اهتمامات سموه لتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشدد أمين المنطقة خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بالأداء والخدمات وإحكام إجراءات التنسيق والمتابعة لتذليل العقبات أمام المشروعات البلدية والتنموية وضمان سرعة تنفيذها في وقتها المحدد، لخدمة المواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

“أدبي الجوف” ينظم لقاءات لتشجيع الأطفال على القراءة

“أدبي الجوف” ينظم لقاءات لتشجيع الأطفال على القراءة
أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز

أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز
أمين الجوف يوجه بتكثيف الرقابة لمتابعة التزام الأسواق والمنشآت باقتصار الدخول على المحصنين

أمين الجوف يوجه بتكثيف الرقابة لمتابعة التزام الأسواق والمنشآت باقتصار الدخول على المحصنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*