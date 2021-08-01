احدث الأخبار

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت
أبرز المواد
 هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 266 مستفيداً خلال أسبوع
أبرز المواد
 أكاديمية مهد الرياضية تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم
أبرز المواد
 لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على مكاتب الحجز السياحي بالمنطقة
أبرز المواد
 “البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة لمراكز البيئة وليست للأفراد وستقوم على ضوئها بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص
أبرز المواد
 «الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها
أبرز المواد
 أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية

أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أبرز المواد
هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة

هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة

أبرز المواد
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 266 مستفيداً خلال أسبوع

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 266 مستفيداً خلال أسبوع

أبرز المواد

«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم

«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم
http://almnatiq.net/?p=1009581
المناطق_ الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن مدن المملكة التي سجلت أعلى درجة حرارة، موضحاً أن الدمام سجلت درجة حرارة 49.1 مئوية.

وقد جاء ترتيب المدن من حيث درجة الحرارة كالتالي :

– الدمام 49.1.

– القيصومة 47.

– حفر الباطن 47.

– الأحساء 46.9 .

– رفحاء 44 .

– شرورة 43 .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

روابط ذات صلة

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية
أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت
هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة

هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*