احدث الأخبار

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت
أبرز المواد
 هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 266 مستفيداً خلال أسبوع
أبرز المواد
 أكاديمية مهد الرياضية تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم
أبرز المواد
 لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على مكاتب الحجز السياحي بالمنطقة
أبرز المواد
 “البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة لمراكز البيئة وليست للأفراد وستقوم على ضوئها بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص
أبرز المواد
 «الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها
أبرز المواد
 أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية

أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أبرز المواد
هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة

هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة

أبرز المواد
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 266 مستفيداً خلال أسبوع

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 266 مستفيداً خلال أسبوع

أبرز المواد

“البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة لمراكز البيئة وليست للأفراد وستقوم على ضوئها بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص

“البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة لمراكز البيئة وليست للأفراد وستقوم على ضوئها بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص
http://almnatiq.net/?p=1009584
المناطق_واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية أصدرت بموجب نظام البيئة، وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد، وستقوم المراكز على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص، آخذة في الحسبان الإستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوزارة على منع الاحتطاب، وأنه من المخالفات التي يُعاقِب عليها نظام البيئة، وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.
وفيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية أفادت أن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذاً في الحسبان فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.

روابط ذات صلة

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع عقداً مع مدينة الملك عبدالعزيز لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية
أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت
هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة

هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*