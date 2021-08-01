لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على مكاتب الحجز السياحي بالمنطقة

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نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس جولات تفتيشية على مكاتب الحجز السياحي بمدينة نجران ومحافظة حبونا للتأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على مكاتب الحجز السياحي، شملت 21 مكتباً سياحياً في نجران وحبونا، وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 26 موظفاً، فيما رصدت 20 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، وتم خلال الجولات ضبط مخالفة توطين واحدة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في المكاتب السياحية التي تمت زيارتها بلغت 56%، فيما بلغت الفرص الوظيفية المتاحة للتوطين 9 فرص توظيف جاري شغلها بالسعوديين، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.