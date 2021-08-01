احدث الأخبار

أكاديمية مهد الرياضية تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم
أبرز المواد
 لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على مكاتب الحجز السياحي بالمنطقة
أبرز المواد
 “البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة لمراكز البيئة وليست للأفراد وستقوم على ضوئها بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص
أبرز المواد
 «الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين بمأرب
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها
أبرز المواد
 أمانة منطقة حائل تنفذ أكثر من 690 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066.93 نقطة
أبرز المواد
 مدير جوازات القصيم يتفقد إدارة متابعة الوافدين وجوازات مطار الأمير نايف
أبرز المواد
 مركز “تعارفوا” يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم  
أبرز المواد
 ” الموارد البشرية ” : قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين يدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
أكاديمية مهد الرياضية تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم

أكاديمية مهد الرياضية تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم

أبرز المواد
لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على مكاتب الحجز السياحي بالمنطقة

لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على مكاتب الحجز السياحي بالمنطقة

أبرز المواد
“البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة لمراكز البيئة وليست للأفراد وستقوم على ضوئها بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص

“البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة لمراكز البيئة وليست للأفراد وستقوم على ضوئها بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص

أبرز المواد
«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم

«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم

أبرز المواد

أكاديمية مهد الرياضية تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم

أكاديمية مهد الرياضية تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم
http://almnatiq.net/?p=1009590
المناطق_واس

تنظم أكاديمية مهد الرياضية بطولة ( UNBEATABLES CUP ) العالمية الأولى لكرة القدم المقرر إقامتها في مدينتي إشبيلية الإسبانية وفلورنسا الإيطالية في السابع من شهر أغسطس الحالي.
وسيستضيف ريال بيتيس الإسباني فريق روما الإيطالي في ملعب بينيتو فيامارين في مدينة إشبيلية، بينما يواجه فيورنتينا الإيطالي فريق إسبانيول الإسباني في ملعب ارتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا.
وتأتي هذه البطولة استكمالًا لإسهام المملكة في دعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم، وتعزيزًا لدور أكاديمية مهد من خلال مركز الأبحاث الخاص بها الذي يهدف لتوفير بحوث ودراسات متعلقة بالمجتمع الرياضي لبناء أجيال رياضية صحية من خلال مبادرات برنامج جودة الحياة -إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030-.
ويعود ريع البطولة لمركز أبحاث متخصص في دراسة أمراض القلب لخدمة رياضيي العالم.

روابط ذات صلة

لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على مكاتب الحجز السياحي بالمنطقة

لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على مكاتب الحجز السياحي بالمنطقة
“البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة لمراكز البيئة وليست للأفراد وستقوم على ضوئها بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص

“البيئة”: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة لمراكز البيئة وليست للأفراد وستقوم على ضوئها بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص
«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم

«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*