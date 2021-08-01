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أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

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أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الرياض بالنيابة يؤكد على القطاعات ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين عند دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت
http://almnatiq.net/?p=1009600
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على القطاعات في المنطقة كافة ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين المعتمد من وزارة الصحة من خلال تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين عند الدخول للأنشطة (الاقتصادية , والتجارية , والثقافية , والترفيهية , والرياضية , والثقافية , والعلمية , والاجتماعية)، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وعند استخدام وسائل النقل العامة.
وشدد سموه على القطاعات كافة بأهمية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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