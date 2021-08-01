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أمير الشرقية يؤكد على الجهات ضرورة تطبيق اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الشرقية يؤكد على الجهات ضرورة تطبيق اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت
http://almnatiq.net/?p=1009606
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ضرورة التأكد من حالة التحصين لدى الموظفين والمستفيدين قبل دخولهم مقر الإمارة, والتزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة بتطبيق اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت, وذلك عبر تطبيق “توكلنا”.
يأتي ذلك حرصاً من سموه على تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا، وسلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

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