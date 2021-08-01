أمير الشرقية يؤكد على الجهات ضرورة تطبيق اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ضرورة التأكد من حالة التحصين لدى الموظفين والمستفيدين قبل دخولهم مقر الإمارة, والتزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة بتطبيق اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت, وذلك عبر تطبيق “توكلنا”.

يأتي ذلك حرصاً من سموه على تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا، وسلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.