تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات تصفيات مسابقة القرآن والسنة النبوية

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات اليوم, فعاليات تصفيات مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية (اقرأ وارتق) و (وماينطق عن الهوى) للمرحلة الأولى بمدارس عبدالرحمن فقيه .

وبدأت مرحلة التحكيم لكل من الفرع الأول : حفظ القرآن وتفسير سورة الإسراء ، والفرع الثاني : حفظ ١٥ جزءا من القرآن مع تفسير سورة الأحزاب ، والفرع الرابع : حفظ أجزاء من القرآن مع تفسير سورة الملك، وفي الحديث النبوي الفرع الثالث حفظ ٢٥ حديثًا ، وذلك بمقر مدارس عبدالرحمن فقيه للبنات .

واستهدف برنامج التصفيات طالبات المرحلة الثانوية والفرع الثاني طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة.

وبيّنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري الجهود الضخمة التي تقدمها المملكة لدعم حفظ كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودور وزارة التعليم في خدمة القرآن وعلومه وفهم نصوصه، موضحة أهمية مسابقة القرآن والسنة النبوية في استثمار أوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية وربطهم بدستور البلاد كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه ﷺ ، وتعزيز روح الاعتدال وبث مفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك و التشجيع والتحفيز على حفظ الوحيين وتعلم معانيهما.

من جانبها أشارت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة ليلى الصاعدي إلى أهمية المسابقة في التشجيع على الاهتمام بكتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، والإسهام في ربط أبناء وبنات الوطن بالقرآن الكريم، وتحقيق عناية المملكة وولاة أمرها بكتاب الله الكريم، مبينة مدى الجهود التي بذلتها اللجان قبل مرحلة التصفيات، حيث بلغ حتى اليوم عدد المتسابقات ٤٠١ متسابقة والعدد في تزايد، مقدمة شكرها وتقديرها لكل اللجان المشاركة.

بدورها أوضحت رئيسة العلوم الشرعية خضرة بنت فاضل الشنقيطي منزلة القرآن الكريم وقيمة المسابقة التي نالت شرف المكان والزمان، مبينة أن المسابقة تدعو إلى الوسطية ومواكبة النهضة والتطور بما يعزز مكانة بلادنا العلمية والعملية، حيث تهدف المسابقة إلى تنشئة جيل لديه تأصيل شرعي، سائلة الله تعالى أن تؤتي هذه المسابقة المباركة ثمارها وأن يكون للمتسابقين بها النفع العظيم والأثر المبارك بإذن الله .