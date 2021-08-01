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“عسيري” مطمئنًا المتخوفين: 4 مليارات جرعة كفيلة للتأكد من مأمونية اللقاح
http://almnatiq.net/?p=1009624
المناطق - الرياض:

جدد وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، طمأنة الذين مازالوا متوجسين من أخذ لقاح كورونا، بأنه لو كان له آثار جانبية لظهرت بشكل واضح بعد أن وصلت عدد الجرعات المعطاة لأربعة مليارات جرعة.

وتفصيلاً أكد “عسيري” أنه بعد سبعة أشهر من الاستخدام الفعلي وأربعة مليارات جرعة، لم يبق للتوجس من لقاح كوفيد_19 أي مبرر، حيث إن كل الآثار الجانبية للقاحات تحدث في الأسابيع الأولى.

وأضاف أنه لم يرصد أي شيء خارج المتوقع، وفي المقابل، قد أنقذ الله، ثم هذه اللقاحات، مئات الآلاف من الأرواح.

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