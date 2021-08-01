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الكويت تدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي بتهديد أمن المملكة

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الكويت تدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي بتهديد أمن المملكة

الكويت تدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي بتهديد أمن المملكة
http://almnatiq.net/?p=1009629
المناطق - واس:

أدانت الكويت بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة ومصالحها، عبر استهداف إحدى السفن التجارية للمملكة بطائرة مسيرة وطائرة أخرى باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم: إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد لا يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة فحسب، وإنما سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية؛ الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت تأكيد وقوف الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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