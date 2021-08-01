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“التأمينات الاجتماعية” تعلن تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية

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“التأمينات الاجتماعية” تعلن تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية

“التأمينات الاجتماعية” تعلن تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية
http://almnatiq.net/?p=1009633
المناطق - واس:

بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحلول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها, وبنقل جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بجميع أنواعها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك ابتداء من تاريخ 22 / 12 / 1442هـ الموافق 01 / 08 / 2021م، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور، فقد حُدث سجل ملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مركز إيداع الأوراق المالية؛ لتعكس ملكيتها لجميع الملكيات المسجّلة سابقاً باسم المؤسسة العامة للتقاعد.

ونتيجة لذلك سيظهر تغير في ملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بعض الشركات على موقع تداول السعودية.

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