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“الغذاء والدواء” توضح حقيقة التعديلات في أسعار الأدوية

“الغذاء والدواء” توضح حقيقة التعديلات في أسعار الأدوية
http://almnatiq.net/?p=1009639
المناطق - الرياض:

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، اليوم الأحد، أنه سيتم استبدال طريقة عرض السعر على الأدوية، نافيًا إلغاء طباعة الأسعار عليها. 

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن مصنع الأدوية بات ملزمًا بوضع الباركود على المنتج، كما تلتزم أيضًا الصيدليات بوضع السعر الفعلي للعبوة، بناءً على الباركود. 

وأضاف أنه المستهلك سوف يجد الباركود والسعر كليهما على العبوة، حاثًا جميع المستهلكين على إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أي اختلاف بين سعر العبوة الذي تضعه الصيدلية والباركود الموضوع من المصنع. 

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