احدث الأخبار

“السديس” يبشر بمفاجأة كبرى لم تشهدها “رئاسة الحرمين” منذ إنشائها
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توضح حقيقة التعديلات في أسعار الأدوية
أبرز المواد
 الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في منطقة خلدة
أبرز المواد
 “التأمينات الاجتماعية” تعلن تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية
أبرز المواد
 الكويت تدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي بتهديد أمن المملكة
أبرز المواد
 “عسيري” مطمئنًا المتخوفين: 4 مليارات جرعة كفيلة للتأكد من مأمونية اللقاح
أبرز المواد
 تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات تصفيات مسابقة القرآن والسنة النبوية
أبرز المواد
 سياحة المتاحف بجدة .. شواهد على الماضي وإطلالة على الحاضر
أبرز المواد
 النيابة العامة: نصف مليون ريال غرامة على المسافرين القادمين للمملكة ولم يفصحوا عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بكورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة الوجه
أبرز المواد
 متحدث الصحة: التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح أمران رئيسان لعدم مواكبة التصاعد الذي يُرصد حول العالم
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد على الجهات ضرورة تطبيق اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت
أبرز المواد
“السديس” يبشر بمفاجأة كبرى لم تشهدها “رئاسة الحرمين” منذ إنشائها

“السديس” يبشر بمفاجأة كبرى لم تشهدها “رئاسة الحرمين” منذ إنشائها

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” توضح حقيقة التعديلات في أسعار الأدوية

“الغذاء والدواء” توضح حقيقة التعديلات في أسعار الأدوية

أبرز المواد
الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في منطقة خلدة

الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في منطقة خلدة

أبرز المواد
“التأمينات الاجتماعية” تعلن تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية

“التأمينات الاجتماعية” تعلن تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية

أبرز المواد

“السديس” يبشر بمفاجأة كبرى لم تشهدها “رئاسة الحرمين” منذ إنشائها

“السديس” يبشر بمفاجأة كبرى لم تشهدها “رئاسة الحرمين” منذ إنشائها
http://almnatiq.net/?p=1009643
المناطق - مكة المكرمة:

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم (الأحد)، جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة والتي تتضمن أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها. 

وأوضح أن هذه الهيكلة ستسهم في إحداث نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي. 

وأشار إلى أن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي موردًا للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي، مبينًا أن هذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” توضح حقيقة التعديلات في أسعار الأدوية

“الغذاء والدواء” توضح حقيقة التعديلات في أسعار الأدوية
الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في منطقة خلدة

الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في منطقة خلدة
“التأمينات الاجتماعية” تعلن تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية

“التأمينات الاجتماعية” تعلن تحديث سجل ملكياتها لدى مركز إيداع الأوراق المالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*