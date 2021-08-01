“السديس” يبشر بمفاجأة كبرى لم تشهدها “رئاسة الحرمين” منذ إنشائها

المناطق - مكة المكرمة:

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم (الأحد)، جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة والتي تتضمن أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها.

وأوضح أن هذه الهيكلة ستسهم في إحداث نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي.

وأشار إلى أن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي موردًا للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي، مبينًا أن هذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر.