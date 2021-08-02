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بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف بالأكاديمية السعودية اللوجستية

بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف بالأكاديمية السعودية اللوجستية
http://almnatiq.net/?p=1009649
المناطق - الرياض:

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية، اليوم (الأحد)، عن بدء التسجيل في المرحلة الأولى من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر الوطنية من الجنسين “الذكور والإناث”، في 4 تخصصات تدريبية، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى 8 أغسطس. 

وتضمنت التخصصات التدريبية: إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات، تستهدفها الأكاديمية وهي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن. 

وأوضحت الأكاديمية أنها وفرت 4 مسارات رئيسة في البرنامج، أولها البرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهراً، يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها والمعلنة حالياً كمرحلة أولى. 

وتتضمن المرحلة الثانية 4 تخصصات أخرى، وهي النقل والتوزيع، وإدارة عمليات الشحن والجمارك، وإدارة الموانئ والعمليات، والتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، والمسارات الثلاثة المتبقية التي ستُعلن الأكاديمية عن تفاصيل تقديمها في وقت لاحق، هي مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بُعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة. 

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالمرحلة الأولى من البرامج التدريبية المبادرة بالتسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: (SLA.EDU.SA). 

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