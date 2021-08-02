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أمطار غزيرة وسيول.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

أمطار غزيرة وسيول.. حالة الطقس المتوقعة غدًا
http://almnatiq.net/?p=1009652
المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق جازان، وعسير، والباحة. 

كما توقع أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة، خاصةً المرتفعات منها. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر . 

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الدمام وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.

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