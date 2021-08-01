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“الموارد البشرية” ضبط ست مخالفات لأنظمة العمل في الحدود الشمالية

“الموارد البشرية” ضبط ست مخالفات لأنظمة العمل في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=1009664
المناطق - الحدود الشمالية:

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية خلال أسبوع, 133 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأوضح الفرع أن الزيارات أسفرت عن ضبط 6 مخالفات لأنظمة العمل، وتوجيه إنذارين لمنشأتين مخالفتين.

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