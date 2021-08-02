رئيس النصر: لم يُطلب منا التصويت على ترشيح رئيس لجنة الانضباط

المناطق - الرياض:

علق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، على قرارات اتحاد الكرة بتغيير لجنة الانضباط والأخلاق، مؤكدًا أنه لم يطلب منهم كأندية التصويت على ترشيح لجنة الانضباط.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أيام، إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، حيث تولى بندر عبد الهادي الحميداني مهمة رئاستها.

وقال آل معمر: “لم يطلب منا كأندية التصويت على ترشيح رئيس لجنة الانضباط، ولم يكن القرار مجدولا في أعمال الاجتماع، كل ما حدث أن الاسم ذكر وعلق رئيسا ناديين تعليقات تخص اللجنة، بعيدا عن قبول المرشح أو رفضه”.

وأضاف: “أرفض محاولة استغلال الأمر لتلبيس بعض الأندية مسؤولية تشكيل لجنة الانضباط، وهذا الأمر لا يليق، فيجب أن يعرف كل طرف اختصاصاته ومسؤولياته ويتحمل نتائج عمله”.

وأتم: “لا أهتم بميول أي رئيس لجنة، والكفاءة وحدها المعيار الحقيقي والوحيد التي سأمنح من أجلها صوتي لأي مرشح”.

وفقًا لـ “الرياضية”