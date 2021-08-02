“الأحمري” يباشر مهام عمله مديراً لمستشفى صامطة العام

المناطق - جازان - فضه عطيف:

باشر الدكتور علي بن سعيد الأحمري صباح اليوم الأحد عمله الجديد مديراً لمستشفى صامطة العام، إثر صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي بتكليفه مديراً للمستشفى.

وعبر “الأحمري” عن بالع سعادته وشكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان ومساعده للطب العلاجي الدكتور عواجي النعمي، على هذه الثقة، سائلاً الله التوفيق والإعانة، مؤكداً سعيه الدؤوب على الحرص لتقديم خدمة صحية متميزة لمراجعي المستشفى.

هذا وقد استهل الدكتور الأحمري عمله الجديد بتوزيع الورود على المراجعين والكادر الطبي والإداري في المستشفى.

يُذكر أن “الأحمري” يعد أحد الكفاءات المميزة بصحة جازان، كما شغل العديد من المناصب القيادية والإدارية إذ عمل مشرفا للأسنان ومشرفا لبرنامج اداء لتطوير الخدمات الصحية، ومشرفا للزائر السري بالصحة العامة، ومشرفا لتشغيل مشروع مستشفى جيزان العام ومديراً لمستشفى صبيا العام.