جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين لعام 1443

الدمام - فتحية عبد الله:

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس الأحد عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي القادم 1443هـ.



وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق ، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء 24ذوالحجة 1442هـ الموافق 3 أغسطس 2021م ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.



وأكد آل مريح أنه يتطلب على المرشحين للقبول في رغبة أدنى من رغبتهم الأولى إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية ليتسنى لهم الدخول في المنافسة على الترقية لرغباتهم الأعلى بالدفعات القادمة علماً بأن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلباتهم تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.



ودعا آل مريح الطلاب والطالبات الذين لم يتم ترشيحهم في هذه الدفعة بضرورة الدخول على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة متمنياً التوفيق والسداد للجميع.