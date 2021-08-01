احدث الأخبار

محافظ دومة الجندل يبحث مع مدير الشؤون الإسلامية سير العمل في فرع الوزارة
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين لعام 1443
المنطقة الشرقية
 “الأحمري” يباشر مهام عمله مديراً لمستشفى صامطة العام
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يستحدث مسابقتين جديدتين
أبرز المواد
 فيديو.. لحظة إنقاذ عائلة من الغرق بعدما جرف السيل مركبتها في بيشة
أبرز المواد
 كيف تعيد ضبط نومك بعد إجازة طويلة؟
أبرز المواد
 أمير حائل يطلع على خطة أمانة المنطقة لمعالجة التشوه البصري خلال 90 يوماً
أبرز المواد
 “نزاهة” تُعلق على ما يُثار بشأن توقيف مهربين لقطع أثرية نادرة
أبرز المواد
 فلكية جدة: تقابل كوكب زحل مع الشمس صباح اليوم
أبرز المواد
 “الضمان الصحي”: وثيقة التأمين الصحي للسائحين تغطي الحالات الطارئة والإصابة بكورونا
أبرز المواد
 رئيس النصر: لم يُطلب منا التصويت على ترشيح رئيس لجنة الانضباط
أبرز المواد
 “النصر” يعلن تعاقده مع محمد قاسم لمدة 3 مواسم
أبرز المواد
محافظ دومة الجندل يبحث مع مدير الشؤون الإسلامية سير العمل في فرع الوزارة

محافظ دومة الجندل يبحث مع مدير الشؤون الإسلامية سير العمل في فرع الوزارة

أبرز المواد
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين لعام 1443

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين لعام 1443

المنطقة الشرقية
“الأحمري” يباشر مهام عمله مديراً لمستشفى صامطة العام

“الأحمري” يباشر مهام عمله مديراً لمستشفى صامطة العام

أبرز المواد
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يستحدث مسابقتين جديدتين

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يستحدث مسابقتين جديدتين

أبرز المواد

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين لعام 1443

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين لعام 1443
http://almnatiq.net/?p=1009708
الدمام - فتحية عبد الله:

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس الأحد عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق ، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء 24ذوالحجة 1442هـ الموافق 3 أغسطس 2021م ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أنه يتطلب على المرشحين للقبول في رغبة أدنى من رغبتهم الأولى إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية ليتسنى لهم الدخول في المنافسة على الترقية لرغباتهم الأعلى بالدفعات القادمة علماً بأن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلباتهم تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

ودعا آل مريح الطلاب والطالبات الذين لم يتم ترشيحهم في هذه الدفعة بضرورة الدخول على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

روابط ذات صلة

شاهد.. شاب ينقذ عائلة انزلقت سيارتهم إلى طريق عام بسرعة بديهة

شاهد.. شاب ينقذ عائلة انزلقت سيارتهم إلى طريق عام بسرعة بديهة
أمير الشرقية يؤكد على الجهات ضرورة تطبيق اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أمير الشرقية يؤكد على الجهات ضرورة تطبيق اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت
أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية ويشدد على متابعة مقاوليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*