محافظ دومة الجندل يبحث مع مدير الشؤون الإسلامية سير العمل في فرع الوزارة

المناطق - الجوف:

استعرض محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط أمس، مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في فرع الوزارة بالمحافظة ، والمشاريع التي يجري تنفيذها، كما اطلع على تقرير عن جولات المراقبين ومدى التزام مساجد وجوامع محافظة دومة الجندل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا بين المصلين ، والحفاظ على صحة الجميع.

وكان الشيخ الدخيل قد قام بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة دومة الجندل، حيث اطلع على أقسام الإدارة وسير العمل فيها، كما التقى بمدير ومنسوبي المكتب، واستمع إلى مقترحاتهم، مؤكداً على أهمية رفع مستوى العمل، والوصول إلى تحقيق الأهداف.