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البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1009717
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس أنها سجلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليونا و938 ألفا منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقا لبيانات الوزارة.
وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.

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