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الهيئة السعودية للفضاء تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من شركات الفضاء الأوروبية

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الهيئة السعودية للفضاء تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من شركات الفضاء الأوروبية

الهيئة السعودية للفضاء تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من شركات الفضاء الأوروبية
http://almnatiq.net/?p=1009719
المناطق - الرياض

التقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة في باريس اليوم برئيس قطاع الفضاء في شركة إيرباص جين مارك نصر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات والأنظمة إريك بلانك، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة هيميريا فيليب غوتيه, وذلك ضمن زيارة معاليه للجمهورية الفرنسية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وتقنياته.
وجرى خلال تلك اللقاءات التي حضرها معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، بحث فرص التعاون الإستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشروعات المشتركة المستقبلية في قطاع الفضاء، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والإستراتيجية.

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