“موديز” تمنح المؤسسة الإسلامية درجة Aa3 في تصنيف القوة المالية للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة

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منحت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين في تصنيفها الائتماني للقوة المالية للتأمين (IFSR)، درجة (Aa3) للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عضو “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”، مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الرابع عشر على التوالي.

ويعكس هذا التأكيد دورها كمؤسسة رائدة متعددة الأطراف في العالم لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتوفير منتجات التأمين وإعادة التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يشير هذا التصنيف إلى التحسن الكبير في المركز المالي للمؤسسة وحوكمة المخاطر في ظل ما تجده المؤسسة من دعم مستمر من “البنك الإسلامي للتنمية”، ومن الأعضاء السياديين في منظمة التعاون الإسلامي.

وسلطت وكالة “موديز” الضوء على تعزيز الجودة الائتمانية المستقلة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على مدى السنوات الماضية من خلال محفظتها الاستثمارية عالية السيولة وكفاية رأس المال القوية، على الرغم من ضغوط جائحة فيروس كورونا، إلا أن ربحية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كانت مرنة في عام 2020، واستفاد اتساق صافي الدخل البالغ (6.2) ملايين دينار إسلامي مع نسبة مجمعة (43.7) من تغطية الأعمال المعززة، وتقليل المخاطر وتركيز الأعمال / العملاء ، كذلك من مكاسب الكفاءة.

ورفع معالي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الأستاذ أسامة عبد الرحمن القيسي، الشكر لجميع البلدان الأعضاء في المؤسسة وأعضاء مجلس مديري المؤسسة ومنسوبيها على هذه النجاحات المتواصلة، مجدداً في الوقت ذاته التزام إدارة المؤسسة ببذل قصارى جهودها في سبيل تحقيق الإستراتيجية العشرية للمؤسسة من خلال تعزيز الأثر المحقق ومستوى الكفاءة والمرونة.

وبين أن المؤسسة ستواصل على وجه التحديد دعمها للبلدان الأعضاء من أجل التعافي من تداعيات أزمة جائحة كورونا من خلال الاعتماد على النهج الثلاثي الأركان المتمثل في الاستجابة، والاستعادة، والبدء من جديد، وذلك بما يتماشى مع مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.