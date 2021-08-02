عشرات القتلى وآلاف المتضررين جراء الفيضانات في النيجر

المناطق - وكالات

قتل 35 شخصاً وتضرر 26500 آخرون، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها النيجر منذ شهر يونيو الماضي.

وأوضحت حصيلة أوردها الدفاع المدني النيجري اليوم، أن 20 شخصاً قضوا في انهيار منازلهم و 15 غرقاً، فيما جرح 24 آخرون، وتضرر 26500 شخص.

وأدت هذه الأمطار الغزيرة كذلك إلى أضرار مادية جسيمة، بينها تدمير أكثر من 2500 منزل، وتضرر قاعات دراسة ومساجد ومتاجر ومخازن حبوب.