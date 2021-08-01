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أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1009730
المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – امطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات, الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.

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