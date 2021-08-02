بيتكوين فوق 41.4 ألف دولار .. ارتفعت 43 % خلال 2021

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http://almnatiq.net/?p=1009731
المناطق - وكالات

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.3 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت لتصل إلى 41 ألفا و432 دولارا في الساعة العاشرة من صباح أمس في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرج للأنباء.
وتقلبت أسعار بيتكوين 3.5 في المائة، حيث تم تداولها بين 41 ألفا و182 دولارا و42 ألفا و606 دولارات.
وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن 36 في المائة عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 نيسان (أبريل).
وأضافت عملة بيتكوين 8.9 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت 43 في المائة حتى الآن هذا العام.
يشار إلى أن بحثا خلص أخيرا، إلى أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسة انخفضت بما يزيد على 40 في المائة في حزيران (يونيو)، في ظل قيود تنظيمية في الصين، وكانت قلة التقلبات من العوامل، التي أثرت في النشاط.
وأظهرت بيانات مؤسسة كريبتو كومبير البحثية، في لندن، أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42.7 في المائة إلى 2.7 تريليون دولار، مع انخفاض أحجام المشتقات 40.7 في المائة إلى 3.2 تريليون دولار.
وفي نظام الاحتياطي الجزئي القائم على الأوراق المالية، لا يمكنك الهروب من تأثير معامل النقود، إذا احتفظت بثروتك في النظام المصرفي، فإن شخصا ما في مكان ما يستخدمها للعمل من خلال إعادة إقراضها، وهذا، على أي حال، لا ينطبق على بيتكوين. في عالم مفرط في عملات بيتكوين لديك القدرة على الانسحاب من حلقة إعادة الإقراض المستمرة. بينما يمكنك إذا كنت ترغب في الانخراط في إعادة إقراض مدخراتك لكسب قليل من العوائد الإضافية (كأولئك الذين يرغبون في استخدام القروض كآلية بيع على المكشوف)، في النهاية يكون ذلك طوعيا بالكامل، إن النظام الأساسي، على الأقل من الناحية النظرية، محفوظ بالكامل.

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