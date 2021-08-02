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364 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية في مناطق المملكة

364 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية في مناطق المملكة

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364 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية في مناطق المملكة

364 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية في مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1009732
المناطق - الرياض

نفذت الهيئة السعودية للمهندسين -ممثلة بإدارة الرقابة والتفتيش- جولات تفتيشية على عدد من القطاعات والمنشآت الهندسية سجلت خلالها 364 مخالفة لنظام المزاولة في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي الجولات للتأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشددة على جميع المنشآت بالالتزام بالأنظمة، حيث شملت الجولات الرقابية كل من الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وجازان، ونجران.
وأوضح المهندس صالح العمر المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، أن الجولات الميدانية تأتي لمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بممارسات العمل المهني في المنشآت الهندسية لضبط المخالفين وفق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الهيئة أوقعت خلال جولاتها الرقابية التفتيشية 364 مخالفة لنظام المزاولة، كما سجلت الهيئة 132 محضر ضبط بهدف إحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام.
وشدد على أن الهيئة ستواصل جولاتها ولن يتم التهاون مع المنشآت الهندسية المخالفة للممارسين المهنيين، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، مضيفا أن الهيئة نفذت أكثر من 383 زيارة رقابية ميدانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني لضبط مخرجات العمل الهندسي في المملكة.

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