إقبال متزايد على تسجيل الأراضي البيضاء من قبل ملاكها

المناطق - الرياض

أكد برنامج “الأراضي البيضاء” تزايد تسجيل الأراضي من قبل ملاكها في المنصة الإلكترونية في كل من الطائف وجازان، وذلك مع انتهاء المهلة النظامية للتسجيل أمس، فيما سجل البرنامج مساحات واسعة من الأراضي البيضاء على مستوى المدينة المنورة وحاضرة عسير، التي انتهت مهلة التسجيل فيهما نهاية يونيو الماضي.

وأشار إلى أن عدم تسجيل الأراضي التي تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى – أن تكون مساحة الأرض عشرة آلاف متر مربع فأكثر داخل النطاق الجغرافي المعلن عنه – يعرض ملاكها بعد تسجيل الأرض من قبل البرنامج مباشرة إلى فرض غرامات تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسوم.

ويهدف البرنامج إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، كذلك توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، على أن يمتد تطبيق النظام في مدن أخرى سيعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن نظام التنفيذ على أوامر السداد التي أصدرها البرنامج دخل حيز العمل من 22 / 12 / 1441، وهو ما يعني أن صدور أوامر السداد على “الأراضي البيضاء” بشكل نهائي يوجب سدادها، واستنادا إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد البرنامج لأراض لم يتم تسجيلها فسيتم تطبيق الغرامات المستحقة بحسب النظام.

يذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت ثلاث مراحل، بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد.