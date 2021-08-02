“موتورلا” تطرح ثلاثة هواتف جديدة بتكنولوجيا الجيل الخامس

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http://almnatiq.net/?p=1009734
المناطق - وكالات

تعتزم شركة معدات الاتصالات الأمريكية موتورولا طرح 3 هواتف جديدة بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات خلال الشهر المقبل في الأسواق الدولية، حيث يبدأ سعر أحد هذه الهواتف من 350 يورو (416 دولار). ولن يتم طرح هذه الهواتف في السوق الأمريكية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الهواتف الثلاثة الجديدة هي موتورولا إيدج 20 لايت بسعر 350 يورو وإيدج 20 بسعر 500 يورو (594 دولار) وإيدج 20 برو بسعر 700 يورو (832 دولار).

وتحتوي الهواتف الثلاثة على كاميرات خلفية ووحدة اتصال الجيل الخامس بقوة 6 جيجاهيرتز بما يسمح للهاتف الدخول إلى شبكات الجيل الخامس للاتصالات بصورة ابطأ لكن أكثر استقرارا.

ومن المنتظر طرح الهاتف إيدج20 في بعض الأسواق في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا خلال آب/أغسطس ، في حين سيتم طرح الهاتفين إيدج 20 لايت وإيدج 20 برو في نفس المناطق إلى جانب الشرق الأوسط، وفقا لـ”الألمانية”.

وقالت موتورولا إنه في حين لن يتم طرح هذه الهواتف في السوق الأمريكية فإنها “متحمسة لتأكيد التزامها بطرح جهاز جديد من عائلة إيدج في أمريكا الشمالية خلال الخريف المقبل”.

كانت شركات معدات الاتصالات قد طرحت الأجيال الأولى من هواتف الجيل الخامس في 2019 والتي يزيد سعرها بشدة عن هواتف الجيل الرابع. ولكن جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في 2020 أجبرت شركات الهواتف على إعادة النظر في خطط إطلاق هواتف الجيل الخامس وخفضت أسعارها بأسرع مما توقع المراقبون.

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