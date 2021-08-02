“مايكروسوفت” تطلق نظام تشغيلها السحابي Windows 365 الشهر المقبل

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مع انتقال واعتماد معظم الأنظمة على مستوى العالم، كان لا بد من أن تستعجل الشركات العالمية بأخذ هذه الخطوة، فبعد أن كانت سباقة بطرح حزمة أوفيس 365 السحابية سابقا، أعلنت “مايكروسوفت” نظام تشغيلها المعتمد على السحابة ويندوز 365، وهي خدمة جديدة تسمح للشركات بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر السحابية من أي مكان، وبث إصدار من ويندوز 10 أو ويندوز 11 عند طرحه في متصفح الإنترنت.

تم تصميم بنية نظام التشغيل ويندوز 365 لكي تكون آمنة بشكل كامل وفقا لمبادئ Zero Trust، وبالتالي سيكون بمنزلة بيئة عمل آمنة 100 في المائة لقطاع هائل من الأعمال المختلفة التي تشتمل على مجالات العاملين والمتدربين حتى مطوري البرامج والمبدعين والمصممين العاملين في مجالات مختلفة من الصناعة.

وتقوم المنصة بإنشاء فئة حوسبة شخصية مختلطة جديدة تسمى Cloud PC والغرض منها أن تعتمد على قدرات السحابة وقوة الجهاز المستخدم في الوصول إلى الخدمة، لتوفير تجربة استخدام ويندوز استثنائية وكاملة ومخصصة دون أي نقصان.

وعلى الرغم من وجود المحاكاة الافتراضية والوصول عن بعد لأجهزة الحاسب الشخصية لأكثر من عقد من الزمان، فإن “مايكروسوفت” تراهن على ويندوز 365 لتقديم أجهزة حاسب سحابية للشركات مع تحولها نحو مزيج من العمل المكتبي والعمل عن بعد، وتعمل خدمة ويندوز 365 عبر أي متصفح ويب حديث أو من خلال تطبيق Remote Desktop من “مايكروسوفت”، ما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى أجهزة الحاسب السحابية من مجموعة متنوعة من الأجهزة.

وأشارت “مايكروسوفت” أن ويندوز 365 يوفر تجربة تشغيل فورية، ويتيح هذا الوصول الفوري لبث استخدام نظام التشغيل واستخدام جميع التطبيقات والأدوات والبيانات والإعدادات الخاصة بهم عبر الأجهزة المختلفة، بما في ذلك أجهزة ماك وآيباد وأندرويد وغيرها، ومتابعة العمل من حيث تم التوقف حتى عند تبديل الأجهزة.

في الوقت ذاته توفر ميزة الحوسبة السحابية قدرات هائلة فيما يتعلق بقوة المعالجة والتخزين، ما يعطي الفرصة لتكنولوجيا المعلومات بالترقية أو التقليص بناء على احتياجاتهم، ويمكن إعداد الحواسيب السحابية الفردية باستخدام معالج واحد وذاكرة وصول بسعة اثنين جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت، ويمكن زيادتها حتى ثمانية معالجات وذاكرة وصول بسعة 32 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت.

وتقدم الشركة 12 إعدادا مختلفا لكل من Windows 365 Business

وWindows 365 Enterprise. وتكون الشركات قادرة على توسيع نطاق قوة المعالجة بحيث يكون هناك كثير من الخيارات للاختيار من بينها.

وتحاول “مايكروسوفت” تمييز نفسها من خلال سهولة الاستخدام والإدارة، إذ تحدث خدمة ويندوز 365 فرقا كبيرا للمؤسسات التي أرادت تجربة المحاكاة الافتراضية لأسباب مختلفة ولكنها لم تستطع، وتكون الشركات قادرة على إنشاء حواسيب سحابية في غضون دقائق وتعيينها للموظفين، مع تجنب الحاجة إلى أجهزة مادية مخصصة.

وقد يكون ذلك جذابا لعديد من الشركات التي تعتمد على العمل عن بعد أو حتى موظفين متعاقدين مؤقتين يحتاجون إلى الوصول الآمن إلى شبكة الشركة، وبالنظر إلى أن جهاز الحاسب الذي يعمل بنظام ويندوز موجود بالكامل في السحابة، فلن يحتاج الموظفون إلى التنقل عبر الشبكات المختلفة أو القلق بشأن الأمان عبر الأجهزة الشخصية.

وقالت “مايكروسوفت” إن خدمة ويندوز 365 المستندة على السحابة ستكون متاحة بشكل رسمي لجميع الشركات والمؤسسات من جميع الأحجام بدءا من 2 آب (أغسطس) عام 2021.