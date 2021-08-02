تطبيق Speero .. منصة متكاملة لتوفير قطع الغيار وإصلاح المركبات

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يحتاج المستهلكون بشكل دائم إلى خدمات متعددة خاصة بالمركبات تراوح بين تغيير قطع الغيار والصيانة والتأمين وغيرها من الخدمات التي يعاني المستخدمون أثناء البحث عنها والمفاضلة فيما بينها، حيث إن هذا الأمر يتطلب كثيرا من الوقت والجهد الذي قد لا يتوفر دائما عند بعض المستهلكين، لذلك فالجميع يبحث مكان واحد يشمل ويوفر كل ما سبق من خدمات ومزايا، وهنا يأتي دور تطبيق Speero الذي يعد منصة رقمية مكرسة لخدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع المقدمة للمركبات دون جهد أو عناء.

وتتيح المنصة لمقدمي خدمات المركبات الخدمات رقمنة المعاملات وتمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت بسهولة، لتصبح وجهة متكاملة ضمن منظومة خدمات ما بعد البيع المقدمة للمركبات، التي تشمل قطع الغيار وإصلاح المركبات والتأمين عليها.

كما توفر المنصة نموذج تقديم البرمجيات كخدمة، حيث تقدم لمقدمي الخدمات والموردين منصة خدمات متكاملة تمتد من إدارة المخزون إلى تطوير الأعمال وتعزيز الطلب، إلى الوصول إلى البيانات والحصول على التحليلات المتقدمة. يذكر أن المنصة التي تم تأسيسها في عام 2017، قد أنهت جولة لجمع التمويل بلغ 6.75 مليون ريال.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع مكونات المركبات التجارية وسيارات الركاب في المملكة إلى 10.15 مليار دولار بحلول عام 2023. وتنسجم مهمة “سبيرو” في رقمنة المعاملات المتمثل بتسريع التحول في القطاعات وزيادة التعاملات غير النقدية إلى 70 في المائة من إجمالي التعاملات المالية.