تطبيق ذكي لاختبار مقاومة الهواتف الذكية للماء

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تعمل الشركات المصنعة للهواتف الذكية على المنافسة فيما بينها من حيث تحمل مقاومة أجهزتها للماء والأتربة التي تصنف بشكل دائم بمعيار، وقد لا يعلم المستخدمون عن معنى تصنيف هذا المعيار أو مدى تحمل الأجهزة ومقاومتها للماء وهنا يأتي دور تطبيق Water Resistance Tester الذي يعمل على معرفة ما إذا كانت موانع التسرب المقاومة للماء في هاتفك لا تزال تعمل، وذلك دون حاجة لاختباره. ويستخدم التطبيق في أداء مهمته الأساسية بيانات من مستشعر الضغط الجوي المدمج الآن في معظم الهواتف الرائدة كمساعدة على تحديد الموقع الرأسي، حيث يحدد مستشعر الضغط الجوي مستوى الضغط داخل الجهاز ويقيس التطبيق التغييرات في مستوى الضغط، ويمكن للفروق الدقيقة في مقياس ضغط الجهاز أن تساعد على اختبار ما إذا كانت موانع التسرب المقاومة للماء المضمنة في هاتف يحمل تصنيف IP67 أو IP68 لا تزال تعمل.

ويتطلب الاختبار من المستخدم ترك الهاتف عبر سطح ما، ومن ثم الضغط بقوة لأسفل عبر نقطتين من الشاشة، ومن خلال قياس اختلافات الضغط، يمكن معرفة ما إذا كانت موانع التسرب المقاومة للماء لا تزال موثوقة.

وتم تصميم التطبيق بشكل أساسي لفحص الهواتف الذكية التي تم تغيير شاشتها لمعرفة ما إذا كانت لا تزال مقاومة للماء بعد تبديل الشاشة.