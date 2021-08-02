الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة

الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة

دولي
الخلف والخُليف”.. نقش التاريخ على جبال الباحة

الخلف والخُليف”.. نقش التاريخ على جبال الباحة

أبرز المواد
رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

منطقة نجران
تطبيق ذكي لاختبار مقاومة الهواتف الذكية للماء

تطبيق ذكي لاختبار مقاومة الهواتف الذكية للماء

أبرز المواد

تطبيق ذكي لاختبار مقاومة الهواتف الذكية للماء

تطبيق ذكي لاختبار مقاومة الهواتف الذكية للماء
http://almnatiq.net/?p=1009737
المناطق - وكالات

تعمل الشركات المصنعة للهواتف الذكية على المنافسة فيما بينها من حيث تحمل مقاومة أجهزتها للماء والأتربة التي تصنف بشكل دائم بمعيار، وقد لا يعلم المستخدمون عن معنى تصنيف هذا المعيار أو مدى تحمل الأجهزة ومقاومتها للماء وهنا يأتي دور تطبيق Water Resistance Tester الذي يعمل على معرفة ما إذا كانت موانع التسرب المقاومة للماء في هاتفك لا تزال تعمل، وذلك دون حاجة لاختباره. ويستخدم التطبيق في أداء مهمته الأساسية بيانات من مستشعر الضغط الجوي المدمج الآن في معظم الهواتف الرائدة كمساعدة على تحديد الموقع الرأسي، حيث يحدد مستشعر الضغط الجوي مستوى الضغط داخل الجهاز ويقيس التطبيق التغييرات في مستوى الضغط، ويمكن للفروق الدقيقة في مقياس ضغط الجهاز أن تساعد على اختبار ما إذا كانت موانع التسرب المقاومة للماء المضمنة في هاتف يحمل تصنيف IP67 أو IP68 لا تزال تعمل.
ويتطلب الاختبار من المستخدم ترك الهاتف عبر سطح ما، ومن ثم الضغط بقوة لأسفل عبر نقطتين من الشاشة، ومن خلال قياس اختلافات الضغط، يمكن معرفة ما إذا كانت موانع التسرب المقاومة للماء لا تزال موثوقة.
وتم تصميم التطبيق بشكل أساسي لفحص الهواتف الذكية التي تم تغيير شاشتها لمعرفة ما إذا كانت لا تزال مقاومة للماء بعد تبديل الشاشة.

روابط ذات صلة

الخلف والخُليف”.. نقش التاريخ على جبال الباحة

الخلف والخُليف”.. نقش التاريخ على جبال الباحة
تطبيق Speero .. منصة متكاملة لتوفير قطع الغيار وإصلاح المركبات

تطبيق Speero .. منصة متكاملة لتوفير قطع الغيار وإصلاح المركبات
الوكالة التطويرية للشؤون النسائية بشؤون الحرمين تشارك بحملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”

الوكالة التطويرية للشؤون النسائية بشؤون الحرمين تشارك بحملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*