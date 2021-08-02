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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 6 مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 6 مناطق

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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 6 مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 6 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1009762
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول الى غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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