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الربيعة يطلع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على المشاريع الإنسانية في 69 دولة

الربيعة يطلع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على المشاريع الإنسانية في 69 دولة

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الربيعة يطلع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على المشاريع الإنسانية في 69 دولة

الربيعة يطلع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على المشاريع الإنسانية في 69 دولة
http://almnatiq.net/?p=1009764
المناطق - الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض أمس، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانجير خان.
واطلّع الدكتور خان خلال اللقاء على مشاريع المركز الإنسانية التي بلغت 1,686 مشروعاً في مختلف القطاعات الحيوية وامتدت إلى 69 دولة محتاجة في شتى أنحاء العالم بقيمة 5 مليارات و 334 مليوناً و 621 ألف دولار أمريكي، حيث حظي اليمن بالنصيب الأوفر بـ 606 مشاريع.
وأشاد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالأداء المهني والآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديمه للمساعدات التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم.

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