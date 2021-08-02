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الوكالة التطويرية للشؤون النسائية بشؤون الحرمين تشارك بحملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”

الوكالة التطويرية للشؤون النسائية بشؤون الحرمين تشارك بحملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”
http://almnatiq.net/?p=1009769
المناطق - مكة المكرمة

شاركت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية التابعة لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في توزيع عدد 116 مروحة إلكترونية، و 944 سجادة صلاة للمعتمرات من قاصدات بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”.
وأوضحت مديرة الإدارة منال المجنوني أن هذه البادرة الإنسانية تهدف إلى التقليل من أعباء التعرض لحرارة الشمس، مؤكدة حرص الرئاسة على التنوع في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

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