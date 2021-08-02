رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

المناطق - شرورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة نجران – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة شرورة .

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.