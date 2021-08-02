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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة
http://almnatiq.net/?p=1009770
المناطق - شرورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة نجران – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة شرورة .
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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