رياح نشطة وسحب رعدية على جازان حتى الـ 9 مساء

المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، و بيش، و جازان، و صبيا، و فرسان .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.