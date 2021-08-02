الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة

الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة

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الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة

الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة
http://almnatiq.net/?p=1009787
المناطق -وكالات

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.
وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت بالرصاص مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية، قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت عليها خراطيم المياه، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات، ما اضطرهم للمغادرة.

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