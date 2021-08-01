تدشين عيادة عيون نموذجية في مستشفى ثادق العام

المناطق- فلاج الشعيفاني

أعلنت صحة الرياض عن بدء العمل في عيادة العيون النموذجية بمستشفى ثادق العام حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، ودعمها بطبيب أخصائي، لتُسهم في تقديم وتجويد الخدمة العلاجية للمراجعين .

وأبانت صحة الرياض أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لعدد من المبادرات التطويرية التي نفّذتها وأثمرت ولله الحمد عن إنشاء عيادات جديدة في تخصصات دقيقة شملت تشخيص وعلاج اعتلال الشبكية السكري في مستشفى القويعية العام وعيادتين لتشخيص وعلاج الماء الأزرق في مستشفى حريملاء العام. وعيادة لتشخيص وعلاج أمراض عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز ثلاث غرف لعمليات العيون لعلاج الماء الأبيض في مستشفى الدوادمي العام ومستشفى شقراء العام ومستشفى حريملاء العام لتكون مساندة لمستشفيي الملك خالد بالخرج والملك خالد بالمجمعة والتي تم تطوير ودعم العيادات القائمة فيها وتزويدها بالكوادر والمستلزمات الطبية والجراحية .