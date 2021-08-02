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كورونا في العالم.. أكثر من 198 مليون إصابة

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كورونا في العالم.. أكثر من 198 مليون إصابة

كورونا في العالم.. أكثر من 198 مليون إصابة
http://almnatiq.net/?p=1009808
المناطق - وكالات

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 198.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19 على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4,382,974 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر عام 2019.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، أنها سجلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و464 وفاة خلال 24 ساعة، وفقا لرويترز.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 19.9 مليونا منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556,834، وذلك وفقا لبيانات الوزارة.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.

ومع تقدم حملة التطعيم باللقاحات، تراجع معدل الوفيات في 7 أيام إلى 932 في الأسبوع الماضي مقابل نحو 3 آلاف وفاة في ذروة تفشي الوباء مطلع أبريل وفقا لإحصاء رويترز.

وعلى صعيد اللقاحات، بلغ إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي تم تقديمها في مختلف أنحاء العالم 4,114,817,198 بحسب مرصد جامعة جونز هوبكينز لرصد كوفيد-19.

وتتصدر الصين دول العالم في تقديم اللقاحات للسكان، حيث وصل عدد الجرعات التي تم تقديمها إلى 1,652,819,000 جرعة.

وحلت الهند ثانية، حيث قدمت 472,223,639، ثم الولايات المتحدة التي قدمت 345,294,817 جرعة لقاح، فالبرازيل، وقدمت 135,589,358 جرعة لقاح.

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