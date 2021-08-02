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أمير الشرقية يستقبل مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية

أمير الشرقية يستقبل مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية
http://almnatiq.net/?p=1009815
الدمام- المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزأمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الأستاذ علي بن سليمان الخشان يرافقه مدير المدينة الصناعية الثانية بالدمام الأستاذ محمد الحبشان.

وأطلع سموه على أهم إنجازات الهيئة في المدن الصناعية بالمنطقة، والخدمات التي تقدمها للمنشآت الصناعية وتهيئة البيئة المناسبة لها.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالتطور الكبير الذي تشهده المدن الصناعية وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من داخل المملكة وخارجها مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والشابات ويساهم في دعم الناتج المحلي.

وقدم الأستاذ سليمان الخشان شكره وتقديره لسموه الكريم على متابعته لأعمال هيئة المدن في المنطقة الشرقية ودعم سموه لتطوير المدن الصناعية بالمنطقة.

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