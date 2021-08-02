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أمانة الاحساء .. 5 مرتكزات تطويرية لـ “تدوير رؤساء البلديات “

أمانة الاحساء .. 5 مرتكزات تطويرية لـ “تدوير رؤساء البلديات “
http://almnatiq.net/?p=1009816
الاحساء- المناطق

أبان أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ان الأمانة وانطلاقاً من أولويات خططها التنظيمية الهادفة الى تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبيةً لتطلعاتهم ومواكبة المستهدفات ذات الصلة بنطاق مهام الأمانة ضمن استراتيجية القطاع البلدي في ظل رؤية المملكة 2030 تم اعتماد هيكل تنظيمي موحد لكافة البلديات التابعة والمرتبطة بالامانة بمايُجسد اهداف تطوير الهيكل التنظيمي للامانة ، حيث تم تدوير عدد من الكفاءات لرئاسة 12 بلدية تابعة ومرتبطة بالامانة .

وأضاف الملا .. تأتي هذه الهيكلة للبلديات التابعة للامانة وإقرار تدوير رؤساؤها من منطلق 5 مرتكزات اساسية تتضمن ( توحيد الفكر الاستراتيجي للبلديات بمايتواكب مع توجهات الخطط الاستراتيجية الخاصة بالامانة ، ضمان التوزيع الافضل للمشاريع من حيث الأولويات بما يضمن الاستخدام الأمثل للميزانيات المعتمدة ، تعزيز وتطوير قدرات البلديات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ، توحيد النظم والإجراءات وأساليب العمل وفق منهجيات نظامية محددة ، إعادة توزيع الوظائف والمسؤوليات بما يتناسب وعلاقة البلدية بالوحدات التنظيمية بالأمانة وتمكين القيادات ) .

وجاء قرار تدوير رؤساء البلديات ليشمل تكليف ( م.محمد الهبوب رئيساً لبلدية الهفوف ، م. عبدالله الشهري رئيساً لبلدية المبرز ، م. عبدالله العتيبي رئيساً لبلدية الجفر ، م. أحمد عسيري رئيساً لبلدية العمران ، م. خالد السباعي برئاسة بلدية العيون ، م. مسلم الهاشم رئيساً لبلدية وسط الهفوف التاريخي ، م. حسن الغوينم رئيساً لبلدية العقير ، م. عقيل العبدالله رئيساً لبلدية الغوار ، م. راشد المسلمي رئيساً لبلدية سلوى ، أ. صلاح الدهنين رئيساً لبلدية البطحاء ،م. عبدالله المسلم رئيساً لبلدية جواثا، م. عايد العطوي رئيساً لبلدية يبرين ) .

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