احدث الأخبار

الهيئة الملكية بالجبيل تبدأ بتركيب (6) أبراج جوال بحي المطرفية
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء .. 5 مرتكزات تطويرية لـ “تدوير رؤساء البلديات “
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يستقبل مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية
المنطقة الشرقية
 شاهد.. جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل
أبرز المواد
 شاهد.. غواصة “إس 44” العملاقة تنضم للقوات البحرية المصرية
أبرز المواد
 جامعة المجمعة تختتم ملتقى مجلس شؤون الأسرة والجامعات “وحدة الهدف وتكامل الأدوار” بعدد من المخرجات والتوصيات
منطقة الرياض
 زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب غربي الكويت
دولي
 “نفع” تعلن عن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يرأس اجتماع غرفة العمليات المشتركة ويستعرض خطة تحصين الفئات العمرية
منطقة الجوف
 تدشين عيادة عيون نموذجية في مستشفى ثادق العام
منطقة الرياض
 الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة
دولي
 الخلف والخُليف”.. نقش التاريخ على جبال الباحة
أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل تبدأ بتركيب (6) أبراج جوال بحي المطرفية

الهيئة الملكية بالجبيل تبدأ بتركيب (6) أبراج جوال بحي المطرفية

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء .. 5 مرتكزات تطويرية لـ “تدوير رؤساء البلديات “

أمانة الاحساء .. 5 مرتكزات تطويرية لـ “تدوير رؤساء البلديات “

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يستقبل مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية

أمير الشرقية يستقبل مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية

المنطقة الشرقية
شاهد.. جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل

شاهد.. جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل

أبرز المواد

الهيئة الملكية بالجبيل تبدأ بتركيب (6) أبراج جوال بحي المطرفية

الهيئة الملكية بالجبيل تبدأ بتركيب (6) أبراج جوال بحي المطرفية
http://almnatiq.net/?p=1009817
الجبيل الصناعية- المناطق

أبرمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية عدد من الاتفاقيات مع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات لتركيب عدد (6) أبراج جوال بحي المطرفية بمدينة الجبيل الصناعية، لخدمة قاطني الحي من استخدام شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت بالشكل الأمثل.

حيث تم تركيب أولى هذه الأبراج، كما تم في وقت سابق توقيع اتفاقية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل وشركة الاتصالات السعودية لتمديد خدمة الألياف البصرية بمحلة الخزامى بحي المطرفية.

كما تشكر الهيئة الملكية بالجبيل مزودي خدمات الاتصالات على جهودهم المبذولة في توفير هذه الخدمات، والذي يأتي حرصاً منها على توفير جميع الخدمات الضرورية واللازمة لقاطنيها انطلاقاً من دورها الرئيس بتقديم الخدمات المتكاملة بجودة عالية.

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء .. 5 مرتكزات تطويرية لـ “تدوير رؤساء البلديات “

أمانة الاحساء .. 5 مرتكزات تطويرية لـ “تدوير رؤساء البلديات “
أمير الشرقية يستقبل مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية

أمير الشرقية يستقبل مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين لعام 1443

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين لعام 1443

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*