الهيئة الملكية بالجبيل تبدأ بتركيب (6) أبراج جوال بحي المطرفية

الجبيل الصناعية- المناطق

أبرمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية عدد من الاتفاقيات مع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات لتركيب عدد (6) أبراج جوال بحي المطرفية بمدينة الجبيل الصناعية، لخدمة قاطني الحي من استخدام شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت بالشكل الأمثل.

حيث تم تركيب أولى هذه الأبراج، كما تم في وقت سابق توقيع اتفاقية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل وشركة الاتصالات السعودية لتمديد خدمة الألياف البصرية بمحلة الخزامى بحي المطرفية.

كما تشكر الهيئة الملكية بالجبيل مزودي خدمات الاتصالات على جهودهم المبذولة في توفير هذه الخدمات، والذي يأتي حرصاً منها على توفير جميع الخدمات الضرورية واللازمة لقاطنيها انطلاقاً من دورها الرئيس بتقديم الخدمات المتكاملة بجودة عالية.