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أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=1009832
المناطق - الحدود الشمالية:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية خلال جلسته الأسبوعية في الإمارة اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعدداً من المواطنين .
وتطرّق سموه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات ، داعياً جميع الإدارات الحكومية تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في المحافظات والمراكز التابعة لها، ووضع الخطط التطويرية لتقديم خدمات أفضل وبمستوى أعلى، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله-. مؤكداً أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لكل ما يلبى الاحتياجات.
ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش.

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